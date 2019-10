Marathon op Olympische Spelen wordt verplaatst van Tokio naar eiland in het noorden: “Welzijn van atleten primeert”

John Coates, de voorzitter van de coördinatiecommissie van de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, noemt de keuze om voor de marathon uit te wijken van de Japanse hoofdstad naar Sapporo, op het eiland Hokkaido in het noorden van het land, een “finale” beslissing.

Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, liet eerder vrijdag verstaan geen voorstander te zijn van de verplaatsing naar Sapporo. Coates verklaarde de “grote teleurstelling” van de inwoners van Tokio te begrijpen, maar benadrukte dat de beslissing vastligt. “Het IOC was geschokt na wat er in Doha op het WK atletiek gebeurde”, klinkt het. “In Tokio kan het om soortgelijke warme en luchtvochtige omstandigheden gaan. Het welzijn van de atleten primeert.”

Met de maatregel wil het IOC dus de atleten beschermen tegen de enorm warme en vochtige zomermaanden in Tokio. In het noorden van het land liggen de temperaturen een stuk lager, gemiddeld vijf à zes graden lager dan in de hoofdstad in die periode van het jaar (24 juli-9 augustus). Onlangs op het WK in Doha werd nog maar eens duidelijk welke de gevolgen zijn van langeafstandslopen in verzengende hitte. Het WK werd een slagveld en het merendeel van de deelnemers en deelneemsters moest opgeven om hun gezondheid niet in gevaar te brengen.