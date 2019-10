Eindelijk officieel, Mark Cavendish naar Bahrain-Merida: “Een droom die uitkomt”

Het nieuws deed al een poos de ronde maar Bahrain-Merida heeft nu ook officieel de komst van Mark Cavendish (34) bevestigd. De sprinter tekende een contract voor één seizoen en komt over van Dimension Data.

De 34-jarige Brit kwam sinds begin 2016 uit voor het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team, voordien reed hij drie jaar voor het Quick.Step van manager Patrick Lefevere. Cavendish won tijdens zijn carrière 48 ritten in de Grote Rondes, waaronder dertig in de Tour. Vorige zomer mocht hij van Dimension Data echter niet mee naar de Ronde van Frankrijk en daar had de Brit het bijzonder lastig mee.

Bij Bahrain-Merida vindt hij Rod Ellingworth terug, de man die hij kent van bij de British Cycling Academy van vijftien jaar geleden. Hij weet als geen ander hoe je “Cav” moet prikkelen. Hij wordt er onder meer ploegmaat van Mikel landa, Wout Poels en onze landgenoot Dylan Teuns, vorige zomer in de Tour de France nog winnaar op La Planche des Belles Filles.

It’s official! We are delighted to announce the signing of iconic British rider @MarkCavendish for the 2020 season.



Read more ?? https://t.co/6TftTfKrzG#RideAsOne #WelcomeCav pic.twitter.com/FEKqvO6f7Y — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) October 25, 2019

“Een droom die uitkomt”

“Het was al lang mijn ambitie om voor Bahrain-Merida te rijden... het is super opwindend en motiverend. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een droom is die uitkomt”, aldus Cavendish. “Na in het verleden al nauw met McLaren te hebben samengewerkt en de voordelen van hun technologie te hebben gezien, was dit een kans waar ik op moest springen. Mijn relatie met Rod (Ellingworth, red.) gaat ver terug. Hij heeft me geholpen me te ontwikkelen als rijder en als persoon. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe ploeggenoten te leren kennen en er alles aan te doen om te helpen de successen te behalen waarvan ik weet dat die er zullen komen.”

“De komst van Mark maakt onze selectie voor 2020 compleet en geeft ons de balans die het team nodig heeft om te winnen”, aldus Rod Ellingworth, teamleider van Bahrein Merida. “Mark heeft al bewezen een kampioen te zijn die veel kan bijdragen, zowel op als naast de fiets. Na voor het laatst met hem te hebben samengewerkt op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en op het WK in Qatar, ben ik verheugd te zien dat zijn energie en vastberadenheid om te slagen nu groter zijn dan ooit. We gaan er alles aan doen om hem op zijn best te laten presteren.”