Prinses Elisabeth wordt vandaag achttien. Dat is niet alleen voor haar een mijlpaal, maar ook voor de monarchie: vanaf vandaag kan ze in theorie haar vader koning Filip opvolgen. Om dat te vieren hield het koningshuis een ceremonie op het Paleis in Brussel. Die werd tussen de speeches door opgeluisterd door een optreden van de Koninklijke Balletschool van Antwerpen, inclusief bekroond 'Girl'-acteur Victor Polster.