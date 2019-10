H&M wil klanten lokken met yogalessen

H&M heeft vandaag in Berlijn een winkel geopend waar het een nieuw concept wil testen. De Zweedse kledingketen wil klanten lokken door onder meer yogalessen aan te bieden.

De kledinggigant heeft de voorbije jaren verschillende nieuwe merken gelanceerd zoals Cos en Arket, maar richt zich met een nieuw concept opnieuw op het moedermerk, dat nog steeds verantwoordelijk is voor negentig procent van de inkomsten. Al denk je niet meteen dat je bij H&M bent beland, wanneer je de nieuwe winkel in de Berlijnse wijk Mitte binnenstapt.

Geen bekende rode letters of wit interieur met volgehangen kledingrekken waar je ook kijkt: de nieuwe winkel zit in een stijlvol pand met warm interieur, waar je enkel een selectie van het aanbod vindt. Naast de eigen kleding, heeft H&M ook plaatsgemaakt voor andere merken. Er hangen zelf tweedehands kleren en accessoires in de winkelrekken.

De winkel heeft bovendien een café met tuin, en is er ruimte voor yogalessen, meditatiecursussen en andere evenementen. Met het nieuwe concept wil H&M een antwoord bieden op de groeiende e-commerce, en in de eerste plaats een relatie bouwen met toekomstige klanten, die later misschien online kopen.

H&M experimenteerde vorig jaar al eens met het concept in Stockholm, maar bewaarde het pilootproject voor Duitsland, een van zijn belangrijkste markten. Als het concept succesrijk blijkt te zijn, kan het worden uitgevoerd naar andere steden.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS