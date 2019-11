Een opwarmertje. Het broeikaseffect is in de eerste plaats een natuurlijk verschijnsel dat wordt veroorzaakt door gassen, die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn. Ze absorberen gedeeltelijk de warmte die de aarde uitstraalt. En dat is maar goed ook, want anders zou de gemiddelde temperatuur op aarde geen 15° zijn, maar -18°.Koolstofdioxide of CO2 kent iedereen wel, maar wat zijn nog 3 broeikasgassen?

Je wil deze maand wat klimaatbewuster leven en minder water verbruiken. Met welke persoonlijke actie bespaar je het meest water?

Vliegen is niet goed voor het klimaat, dat weten we onderhand wel. Stel nu dat je het toch een keer doet: je vliegt op vakantie naar Thailand. Wat moet je dan doen om de CO2-uitstoot van je retourvlucht (omgerekend naar 1 persoon) goed te maken?

Vliegen laat dus duidelijk zijn sporen na. Je doet het beter niet. Maar soms kan het niet anders. Als je dan toch moet vliegen, wanneer doe je dat dan best, vanuit klimaatoogpunt?

Er zijn heel veel verschillende factoren die ons klimaat en de klimaatverandering beïnvloeden De ene al onverwachter dan de andere. Welke van deze wereldwijde maatregelen zou het grootste effect hebben op de afname van CO2-uitstoot?

CO2 is zonder twijfel het broeikasgas waarvan we de uitstoot het meest moeten terugdringen. En dat kan in haast elk facet van je leven.Welke maatregel vermindert jouw CO2-uitstoot het meest op jaarbasis?

Meer windturbines op het vasteland. Voedselverspilling met de helft verminderen. Fluorgassen bannen uit koelkasten en airco’s. Al deze maatregelen helpen de klimaatverandering te vertragen, daar is geen twijfel over. Maar de ene maatregel helpt al meer dan de andere.Welke maatregel wil jij steunen of zelf nemen, vanuit de overtuiging dat als we dat met zijn allen zouden doen, we het klimaat het meest helpen.

Bij de productie van 1 kg bonen komt 1 kg CO2 vrij. Bij een veggieburger is dat ongeveer 2,6 kg en bij een ei 3,5 kg. En in dit geval komt de kip erna, met bijna het dubbele, 6,8 kg. Wat is de grootste CO2-uitstoter?

Je bouwt een huis. En je mag vrij kiezen met welke energiebron je voor stroom gaat zorgen. Welke keuze kan je beter niet maken omdat ze de grootste CO2-uitstoot veroorzaakt?En voor de duidelijkheid, die uitstoot is het enige aspect dat we hier in rekening brengen, want er zijn natuurlijk nog andere factoren die een rol spelen.

Waar brandt de lamp is een veel gestelde vraag. In de context vaan deze test is de vraag eerder: welke lamp brandt er? Anders gezegd, als je de lampen thuis vervangt, welke type is dan de meest energie-efficiënte keuze en dus best voor het klimaat?

Voor België zijn er geen cijfers bekend, maar Amerikanen gebruiken gemiddeld 16 rietjes per dag, per persoon! Dat zijn 5 miljard rietjes. Elke dag! En amper 9 procent van het plastic daar wordt gerecycleerd.

Landbouw is goed voor zo’n 24 procent van de globale uitstoot van CO2.Welke van deze sectoren stoot het meest CO2 uit?