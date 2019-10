Quinten Hermans verdedigt zondag in Gavere leidersplaats in de Superprestige

Met Gavere staat zondag de derde manche van de Superprestige op de kalender. Quinten Hermans verdedigt op en rond het militair domein aan de Molenstraat zijn leiderspositie in de stand. Vorig jaar ging de zege er naar Mathieu van der Poel. De Nederlander haalde het toen van Toon Aerts en Wout van Aert. Zowel Van der Poel als Van Aert is er dit jaar niet bij, Toon Aerts wel.

De Belgische kampioen boekte vorige zaterdag in Boom, uitgerekend op zijn 26e verjaardag, zijn eerste zege in de Superprestige als prof. Aerts pakte daarmee de volle 15 punten en staat nu met 22 punten achter zijn naam. Dat is er één minder dan de Nederlander Lars van der Haar. Nog een Noorderbuur, Corné van Kessel, staat als tweede genoteerd met 25 punten. Leider is Quinten Hermans, die na twee manches en twee tweede plaatsen, 28 punten bijeensprokkelde. Opvallend is dat de eerste vier plaatsen van de Superprestige ingenomen worden door de renners van Telenet-Baloise Lions. Jens Adams en Laurens Sweeck, beiden uit de stal van Pauwels Sauzen-Bingoal, delen de vijfde plaats met 18 punten.

De veldrit in Gavere is nog een cross uit de goeie oude doos. Na de start in de lange dreef volgt een uur beuken in het veld met stukken bergop en bergaf. Enkel de grote motoren komen er in de schaduw van het Kasteel Grenier naar boven. “Natuurlijk ga ik er alles aan doen om die leiderspositie te handhaven, ik ga alvast het beste van mezelf geven. Gavere komt na Beringen. Naar het schijnt ook een zware wedstrijd. Afwachten hoe het daar loopt. Ik ga ook in Limburg voor een podiumplaats. Ziet het er daar niet naar uit dat ik dit kan verwezenlijken, dan trek ik de handrem wat op”, verduidelijkte Hermans zijn ambities voor komend weekend. “Ik had echter niet verwacht dat ik na twee manches aan de leiding zou staan van de Superprestige. Het is allemaal zeer mooi meegenomen.”

Bij de vrouwen gaat Sanne Cant haar leidersplaats verdedigen. De wereldkampioene heeft, na een tweede plaats in het Nederlandse Gieten en een derde plaats in Boom, 27 punten achter haar naam staan. Net één meer dan de Italiaanse Eva Lechner en twee meer dan de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado.