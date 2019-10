Betonwoede: bronnen en methodologie

De Standaard deed een poging om voor het eerst tot op gemeenteniveau de bouwwoede in Vlaanderen in kaart te brengen, tussen 1975 en 2015. Hier leest u hoe we daarvoor te werk zijn gegaan en welke bronnen we gebruikt hebben.

De input en technische ondersteuning voor deze oefening kwam van Lien Poelmans, Lorenz Hambsch en Inge Uljee van Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Ann Pisman en Stijn Vanacker (Departement Omgeving) maakten ons wegwijs in het kaartenmateriaal dat wel en niet voorhanden was. De digitale productie werd gemaakt door Tina Boeykens, Andy Stevens, Yannick Lenaerts en Frederik De Bleser. De inhoudelijke coördinatie was in handen van Ine Renson.

De kaart

Het basismateriaal van de kaarten komt van de Global Human Settlement Layer die door het onderzoekscentrum van de Europese Commissie werd afgeleid van satellietbeelden uit verschillende periodes. Die toont de ruimte die is ingenomen door bebouwing, in pixels van 30x30 meter. Een beeld in pixels is moeilijk leesbaar naarmate je meer inzoomt. Daarom vertaalden we de pixels naar percelen, op basis van het kadaster. Dat was de meest haalbare werkwijze om bebouwing tot zo ver terug in de tijd in beeld te brengen.

De methode heeft ook nadelen. Omdat het basismateriaal slechts op 30 m² nauwkeurig is, zullen alleenstaande gebouwen er vaak van tussenvallen, omdat de resolutie niet fijn genoeg is om ze te detecteren. Ook wijken die in het groen liggen, met veel bomen, werden door de satellieten niet altijd als ‘bebouwd’ gedetecteerd. Die moesten we toevoegen op basis van nabuurschap. Als de gebouwen vlakbij in een bepaalde periode zijn gebouwd, gaat het model ervan uit dat het perceel waarvan we het bouwjaar niet kenden, in dezelfde periode is bebouwd. Doorgaans zijn die wijken in één bepaalde periode aangesneden en opgebouwd. Maar ook daar zal een foutenmarge in zitten.

De bedoeling van de kaart is het bredere plaatje te tonen: hoe verkavelingen, linten, stadsranden en afgelegen gebieden werden volgebouwd. Voor deze oefening is het exacte bouwjaar van elk individueel gebouw minder relevant.

Wat wordt weergeven op de kaart zijn de ‘bebouwde percelen’, waar een gebouw voorkomt of een grote mate van verharding. De percelen werden volledig ingekleurd. Ook tuinen worden dus meegenomen. Voetbalterreinen en parken zullen er vaak in zitten, zeker als er op het perceel een gebouw of kantine staat, of als ze in een sterk verstedelijkte context staan. Grotere parken vallen er doorgaans buiten.

Wat je ziet, is dus meer dan de pure verharding, maar minder dan wat de overheid definieert als ‘ruimtebeslag’. In dat laatste zitten bijvoorbeeld alle parken, recreatiedomeinen, maar ook wegen en spoorwegen.

Volledige percelen tonen, inclusief tuinen en parken, is relevant omdat de discussie gaat over de poot die we als mens zetten op de open ruimte, en niet alleen over het werkelijk verzegelde deel daarvan.

toekomstscenario's

Voor het toekomstscenario simuleerde een computermodel van Vito wat er gebeurt als we de bouwgronden (inclusief bedrijventerreinen) in het gewestplan verder aansnijden. Het is een scenario, geen harde voorspelling. Exact voorspellen waar in welk jaar bijgebouwd zal worden, kan niemand. Het model geeft wel een idee over hoe de evolutie zou kunnen verlopen en waar we eindigen.

gemeentefiches

De cijfers voor de gemeentefiches op de kaart werden gedestilleerd uit gegevens die Vito aanleverde voor het Betonrapport van Natuurpunt. Frederik Mollen van Natuurpunt maakte per gemeente berekeningen over betonsnelheid en leefdichtheid. De Standaard werkte hierop voort om gemeenten met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruikten we de typologie van Belfius die zestien types van gemeenten onderscheidt, op basis van onder meer landelijk of (rand)stedelijk karakter, levensstandaard, voorzieningen en economische activiteit.

De cijfers over de leefdichtheid gaan over de oppervlakte die de mens inneemt om te wonen, te werken, zich te verplaatsen ... Het kan dus best zijn dat mensen in een bepaalde gemeente compacter zijn gaan wonen, maar dat ze met de nieuwe kantoren, bedrijven, wegen, scholen of recreatiecentra erbij per persoon meer ruimte zijn gaan innemen. De leefdichtheid geeft dus geen indicatie van de woondichtheid, maar wel van de totale ruimtelijke voetafdruk per inwoner in een bepaalde gemeente.

Ook het cijfer dat aangeeft hoeveel ruimte nog volgebouwd kan worden, gaat uit van alle harde bestemmingen op het gewestplan. Niet alleen wonen, maar ook industrie, havengebied, infrastructuur, gemeenschapsvoorzieningen. Dat geeft een correcter beeld van de open ruimte die mogelijk bedreigd is. Het nadeel is dat er soms harde bestemmingen tussen zitten die in realiteit nooit volgebouwd zullen worden, zoals waterbekkens van de VMM die volgens het gewestplan een harde bestemming zijn. Voor bepaalde gemeenten kan het cijfer daarom een vertekend beeld geven.

luchtfoto's

De webtool die ons via luchtfoto’s laat terugkijken naar 1971 werd ontwikkeld door datajournalist Maarten Lambrechts. Hij legde hiervoor luchtfoto’s van 1971 en vandaag op elkaar.