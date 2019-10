Thomas Dermine, de Harvard-man die Charleroi er economisch bovenop moet helpen na het grote banenverlies bij Caterpillar, volgt Paul Magnette (PS) naar het hoofdkwartier van de PS. Dermine ziet zichzelf als de ‘anti-Tom Van Grieken’.

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar nu is de beslissing rond. Het Institut Emile Vandervelde wordt vanaf nu geleid door Thomas Dermine, die in maart nog werd uitgeroepen tot ‘Waal van het ...