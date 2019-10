Kanye West flikt het weer en mist eigen deadline

Na weken van van zelfopgebouwde hype over zijn negende album 'Jesus is King', openden fans vanochtend hun streamingapps om … daar geen plaat aan te treffen.

De sterren leken gunstig te staan. Afgelopen woensdag liet Kanye West zijn negende album, 'Jesus is King', exclusief horen in The Forum in Los Angeles. Daar waren zo’n 8.000 fans samengetroept voor de première van een film die West draaide over zijn Sunday Service-koor. De aanwezigen hoorden elf songs die vooral Kanyes passie voor religie uitdiepten. ‘Nog twee dagen voor de plaat uitkomt’, zei West toen.

Dat leek hij donderdagavond nogmaals te bevestigen op Twitter. ‘Jesus is King: midnight’, klonk het daar. Maar om middernacht bleek de sprookjeskoets een pompoen. Wests uitgebreid aangekondigde album was in geen velden of wegen - en zeker geen streamingdiensten - te bespeuren.

Dat hadden we eigenlijk kunnen weten. Ruim een jaar geleden kondigde West aan dat hij eind september 2018 een album zou uitbrengen dat Yandhi heette. Toen de deadline naderde werd die release, bij monde van echtgenote Kim Kardashian, verplaatst naar 23 november 2018. Vervolgens bleef het stil tot augustus 2019, toen de plaat herdoopt werd tot 'Jesus is King' en gepland werd voor 27 september. Op die dag maakte Kardashian bekend dat de plaat nog eens met drie dagen werd uitgesteld, waarna ook die deadline geruisloos voorbij ging.

En zo miste West ook op 25 oktober de afspraak. Nadat fans zich op sociale media begonnen te roeren, bediende de rapper zich zelf van Twitter. ‘Aan mijn fans: bedankt om trouw en geduldig te zijn. We zijn enkele mixes aan het rechttrekken. We gaan niet slapen tot dit album uit is!’

Dat laatste lijkt vooral te hopen voor de mensen die meewerkten aan Wests album. In een lang interview met Apple Beats-radiohost Zane Lowe had West verklaard dat hij zijn niet-gehuwde producers had gevraagd om geen seks te hebben in de periode waarin ze aan de plaat werkten.

Afgaande op de Forum-show bestaat 'Jesus is King' dus, alleen blijft het raden naar wanneer het album precies zou uitkomen. En zo doet Kanye alweer waar hij de jongste jaren het beste in is: aandacht trekken en die zo lang mogelijk vasthouden. Bij Zane Lowe gaf hij al aan dat hij nog een nieuw album in de maak heeft. 'Jesus is born' zou een kerstplaat worden. Houd uw Paasmaandag alvast vrij.