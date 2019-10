Britten krijgen uitstel maar EU zegt nog niet hoelang

De lidstaten van de Europese Unie hebben nog geen beslissing genomen over het Britse verzoek om de Brexit uit te stellen. Het principe is wel aanvaard, maar de bal ligt in het Britse kamp.

De ambassadeurs van de 27 andere lidstaten bogen zich vandaag over het verzoek van de Britse regering om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit te stellen. De Brexit is momenteel voorzien op 31 oktober.

De lidstaten willen de Britten wel uitstel gunnen, maar er is nog geen beslissing over hoelang dat uitstel dan mag duren. Er wordt gespeculeerd dat de lidstaten in eerste instantie uitstel willen geven tot half november, omdat ze nog ­altijd hopen dat het Lagerhuis de deal gewoon goedkeurt. Als dat niet gebeurt, zou het uitstel verlengd worden tot 31 januari, waardoor de Britten de kans krijgen verkiezingen te houden.

Europa kijkt dus naar wat er maandag in Londen wordt beslist. Dan moet immers blijken of premier Johnson een tweederdemeerderheid vindt om vervroegde verkiezingen op 12 december uit te schrijven.

In een extra top van de regeringsleiders dit weekend had duidelijk niemand zin. Afgesproken is dat het uitstel maandag of dinsdag opnieuw behandeld wordt door de EU-ambassadeurs.