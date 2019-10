Tweesterrenrestaurant Sea Grill verhuist

Het met twee Michelinsterren bekroonde visrestaurant Sea Grill zal op 7 mei samen met chef-kok Yves Mattagne en het hele team definitief verhuizen naar La Villa Lorraine, dat één Michelinster op zijn naam heeft staan.

De decoratie en indeling van La Villa Lorraine, dat zich vlak bij het Ter Kamerenbos bevindt, zal helemaal getransformeerd worden. Dat melden de persverantwoordelijken van de Villagroep en de hotelgroep.

Sea Grill, dat nu gevestigd is in het Radisson Blu hotel in de Wolvengracht, zal haar deuren daar op 31 december sluiten wegens werken in het hotel, waardoor het restaurant niet behouden kan worden.

Tot de opening aan het Ter Kamerenbos zal Yves Mattagne van 15 januari tot 30 april 2020 een pop-uprestaurant openen waarvan de locatie nog geheim is.

La Villa Lorraine blijft nog tot 22 februari 2020 geopend, en zal vervolgens gedurende twee en halve maand gesloten blijven om de zaak te verbouwen. Ook de brasserie zal naar een pop-up verhuizen.