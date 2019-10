Het Amerikaanse ministerie van justitie start een strafonderzoek naar het begin van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zich jarenlang druk om het onderzoek van de FBI naar samenwerking tussen de Russen en het Trump-kamp bij de verkiezingen van 2016. Het was illegaal, een hoax zelfs, volgens Trump.

In het voorjaar rondde Robert Mueller het onderzoek af, en stelde hij zijn rapport voor. Hoewel systematische verstoring van het verkiezingsproces door de Russen zich feitelijk heeft voorgedaan, vond het onderzoeksteam geen bewijs dat iemand van de Trumpcampagne met de Russen had samengespannen.

Toch liet Trump de zaak niet vallen. De minister van Justitie William Barr startte eerder al een ‘onderzoek’ naar de aanvang van het FBI-onderzoek, nog voor Mueller betrokken werd. James Comey begon het onderzoek naar Russische inmenging, en is later ontslagen door Trump. Barr wil weten of het ‘wettig en gepast’ was om het FBI-onderzoek te starten. Dat onderzoek is nu volgens verschillende Amerikaanse media omgevormd tot een echt strafonderzoek van het ministerie van justitie.

Het strafonderzoek zal beschuldigingen over de politisering van het ministerie van Justitie voeden.