Hij was de jongste premier uit onze geschiedenis en hij begon met niet al te beste kaarten. Na een mooie start verzandde zijn premierschap, vooral door de spanningen aan Vlaamse kant. De kiezer beloonde zijn kamikaze-opdracht niet. Europa bracht verlossing.

Elke evaluatie van Charles Michel begint bij de unieke opdracht die hij in 2014 toebedeeld kreeg nadat CD&V het premierschap aan zich had laten voorbijgaan. De jongste premier in de Belgische geschiedenis ...