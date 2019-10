Premier Charles Michel stopt binnenkort als premier van de federale regering. Vanaf 1 december wordt hij voorzitter van de Europese Raad en hij wil zich op die taak voorbereiden. Hoog tijd om eens terug te blikken op vijf woelige jaren.

Het begon hoopgevend, voor de ploeg van Charles Michel in oktober 2014. Amper vijf maanden na de verkiezingen vormen MR, CD&V, N-VA en Open VLD een federale regering. Maar al snel wordt Michels Zweedse regering een 'kibbelkabinet' genoemd, een label dat ze vier jaar lang met zich meeslepen en eindigt in een vroegtijdige val eind 2018 (zie video bovenaan).

Op 22 maart 2016 vallen 31 doden en honderden gewonden na terroristische aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. Premier Michel spreekt twee dagen later het parlement toe.



Eind mei 2017 bezoekt de Amerikaanse president Donald Trump voor het eerst ons land. Twee dagen lang staat de hoofdstad in rep en roer. Aan de intussen legendarische handshake van Trump kan ook Michel niet ontsnappen.

Tijdens de Navo-top in Brussel, in juli vorig jaar, vindt in het Brusselse Jubelparkmuseum een receptie plaats voor enkele regeringsleiders. De ideale gelegenheid, aldus de Canadese premier Justin Trudeau, om een grapje uit te halen met premier Michel.



Charles Michel had Trudeaus grap kunnen zien aankomen. Enkele weken eerder, tijdens het WK voetbal in Rusland, liet hij zich op een cruciale EU-top opmerken bij de toenmalige Britse premier Theresa May.