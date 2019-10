Drie mensensmokkelaars op heterdaad betrapt: zestien mensen in laadruimte gevonden

Een lichte bestelwagen die al een tijdje in het vizier zat van de politiediensten werd dinsdagavond opgemerkt op een parking langs de E17 in Gentbrugge. De politie besliste om tussenbeide te komen: drie mannen werden opgepakt. In de laadruimte bevonden zich 13 volwassenen, een minderjarige en twee kindjes.

In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter in Antwerpen woensdag drie mannen met Iraakse roots aangehouden wegens mensensmokkel, dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om mannen van 19, 20 en 27 jaar.

Het gerechtelijk onderzoek werd begin september geopend voor feiten van mensensmokkel in vereniging. Ook toen werden er drie mannen aangehouden. Een organisatie zou transmigranten vanuit het noorden van Frankrijk vervoeren naar de snelwegparkings van Mol-Postel en Vorselaar langs de E34. Daar zouden de transmigranten zich dan proberen verstoppen in laadruimtes van vrachtwagens. De slachtoffers, onder wie zeer jonge kinderen, bevinden zich vaak in een precaire situatie.

Na de arrestaties in september werd het onderzoek voortgezet. Er kwam opnieuw een bestelwagen in beeld die door een organisatie gebruikt zou worden om transmigranten te vervoeren naar snelwegparkings in Vlaanderen met de bedoeling om daar de slachtoffers te verbergen in vrachtwagens.