Eminem ondervraagd door geheime dienst over nummer waarin hij Ivanka Trump bedreigt

De Amerikaanse geheime dienst heeft rapper Eminem wel degelijk ondervraagd. Dat schrijft BuzzFeed op basis van vrijgegeven documenten.

In het nummer Framed, dat in 2017 uitkwam, rapt Eminem over Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president. Hij vraagt zich af waarom Trumps dochter in de koffer van zijn auto ligt. Dan rapt hij dat het ‘domme blond meisje’ in ‘een vijver is gedumpt’.

Enkele maanden later rapte Eminem in het nummer The Ringer dat Donald Trump de geheime dienst op hem had afgestuurd. ‘Want Agent Orange (Donald Trump, red) heeft net de geheime dienst gestuurd, om te zien of ik echt eraan denk om hem pijn te doen. Of om te vragen of ik een band heb met terroristen. Ik zei: “Enkel als het gaat over inkt en teksten”.’

De tekst leidde toen al tot speculatie, maar de geheime dienst weigerde de ondervraging toen te bevestigen. Buzzfeed deed een aanvraag bij de geheime dienst onder de Freedom of Information Act om te zien of de rapper echt is ondervraagd. De geheime dienst stuurde een dossier van 40 pagina’s over de zaak terug. Wat blijkt: Eminem kreeg wel degelijk bezoek van de geheime dienst.

Onderzoek

Volgens de documenten werd de zaak geopend nadat ‘een bezorgde burger’ het nummer Framed over Ivanka Trump bij de geheime dienst had aangekaart. Volgens Buzzfeed ging het om een medewerker van entertainmentwebsite TMZ die een reactie wou van de geheime dienst op het nummer. ‘Ik wil weten of uw diensten een onderzoek voeren naar Eminem voor zijn bedreigende teksten over First Daughter Ivanka Trump’, zo staat in de e-mail.

De geheime dienst deed toen een achtergrondcheck naar de rapper, wiens echte naam Marshall Mathers is. Agenten contacteerden Eminem via zijn advocaten. De ondervraging vond plaats in januari 2018. Tijdens het gesprek haalden agenten ook de tekst aan van een freestyle die de rapper voor een awardshow deed. Daarin viel hij Donald Trump aan. Volgens de documenten begon Eminem mee te rappen terwijl de tekst werd voorgelezen.

De dienst besloot na dat gesprek geen verder gevolg te geven aan de zaak.