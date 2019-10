Charles Michel stapt 'begin november' op als premier

Premier Charles Michel wordt Europees president Charles Michel. En wel over enkele dagen. Voor de MR is het de logica zelve dat Sophie Wilmès (MR) de fakkel overneemt.

‘Begin november, dat klopt, maar we zijn flexibel’, luidt het in de entourage van Charles Michel (MR). Er was de voorbije weken al kritiek op de zeer summiere zichtbaarheid van Michel als premier, nu verschaft hij dus duidelijkheid door voluit voor zijn nieuwe functie te gaan als Europees president. ‘Dit zat er al een tijdje aan te komen, maar we hebben dat niet publiek gemaakt om de formatie niet te bemoeilijken’, klinkt het.

Charles Michel (MR) was gisteren nog kop van Jut in de Kamer omwille van zijn afwezigheden. De premier bleef de voorbije vijf plenaire sessies weg. ‘Het komt onze fractie voor dat zijn bezigheden hier in het parlement als secundair worden beschouwd', sneerde Peter De Roover, fractieleider van de N-VA in de Kamer.

Premier zal nu plots sneller de fakkel doorgeven en weldra stoppen. Manier waarop is niet erg fraai, maar hopelijk zorgt dit eindelijk voor wat snelheid in regeringsvorming. Op korte termijn moet duidelijk worden of paars-geel, confederale optie, lukt of niet. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) October 25, 2019

'Wilmès beste keuze'

De discussie over de opvolging van Michel als premier kan beginnen. Voor MR is er maar één weg. De liberalen zijn de grootste familie in wat overblijft van de Zweedse regering, en de MR is daarin groter dan Open VLD, dus komt het hen toe om de nieuwe premier te leveren. ‘En Sophie Wilmès is dan de beste keuze.’

Of de huidige minister van Begroting binnenkort als eerste vrouwelijke premier de eed mag afleggen, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Ook vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zijn interesse al laten blijken.

Behalve Michel moet ook Didier Reynders (MR) straks vervangen worden als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie wanneer hij Europees commissaris wordt. Navraag op zowel het kabinet van Buitenlandse Zaken als bij ‘de 16’ leert dat ook dat nog niet in kannen en kruiken is. Even zou overwogen zijn om minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) door te schuiven, maar daar werd al snel weer van afgezien.

Door de twee ‘gebuisden’ in de hoorzittingen in het Europees parlement, heeft de start van de Europese vertraging opgelopen. Voorlopig wordt gemikt op eind november. Wat voor de vervanging van Reynders in principe dus nog wat tijd laat.