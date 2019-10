NBA. Clippers en Kawhi Leonard winnen ook tweede topper, MVP Giannis Antetokounmpo meteen op de afspraak

Het nieuwe seizoen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA is met een valse noot gestart voor Stephen Curry en Golden State Warriors. Op de openingsspeeldag verloor de vicekampioen donderdag in eigen huis van het ambitieuze Los Angeles Clippers: 122-141.

De 31-jarige Curry, de meest verdienende speler in de NBA, liet 23 punten optekenen. Bij de Clippers miste Kawhi Leonard, vorig seizoen MVP in de NBA Finals, zijn seizoensbegin niet. De van NBA-kampioen Toronto Raptors overgekomen speler was goed voor 21 punten en 9 assists. LA Clippers telt na twee speeldagen evenveel zeges.

Bij Milwaukee Bucks op bezoek bij Houston Rockets liet MVP Giannis Antetokounmpo meteen zijn eerste triple-double van het nieuwe seizoen optekenen. Hij eindigde het duel met 30 punten, 13 rebounds en 11 assists. Dat leverde de Bucks een 111-117 zege op.

Russell Westbrook debuteerde bij Houston Rockets met 24 punten, 16 rebounds en 7 assists. Ook ploeggenoot James Harden was op dreef met 19 punten, 14 assists en 7 rebounds.

In het derde duel van donderdag won Atlanta met 100-117 op bezoek bij Detroit. Vince Carter begon op zijn 42ste aan zijn 22ste seizoen in de NBA. Bij de Hawks was Trae Young goed voor 38 punten.

Uitslagen:

Detroit - Atlanta 100-117

Houston - Milwaukee 111-117

Golden State - Los Angeles Clippers 122-141

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 1 0 1.000

. Philadelphia 1 0 1.000

. Orlando 1 0 1.000

. Toronto 1 0 1.000

. Charlotte 1 0 1.000

. Atlanta 1 0 0.000

. Milwaukee 1 0 0.000

8. Detroit 1 1 0.500

9. Chicago 0 1 0.000

. Cleveland 0 1 0.000

. Indiana 0 1 0.000

. Brooklyn 0 1 0.000

. New York 0 1 0.000

. Washington 0 1 0.000

. Boston 0 1 0.000

WESTERN CONFERENCE

1. LA Clippers 2 0 1.000

. Phoenix 1 0 1.000

. San Antonio 1 0 1.000

. Denver 1 0 1.000

. Dallas 1 0 1.000

. Utah 1 0 1.000

. Minnesota 1 0 1.000

8. Golden State 0 1 0.000

. Houston 0 1 0.000

. New Orleans 0 1 0.000

. Portland 0 1 0.000

. Oklahoma City 0 1 0.000

. LA Lakers 0 1 0.000

. Memphis 0 1 0.000

. Sacramento 0 1 0.000

Programma van vrijdag:

Boston - Toronto

Charlotte - Minnesota

Brooklyn - New York

Memphis - Chicago

New Orleans - Dallas

Oklahoma City - Washington

Denver - Phoenix

Sacramento - Portland

Los Angeles Lakers - Utah