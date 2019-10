Van ‘freak of nature’ en grootste NBA-talent tot dopingschorsing van 25 (!) wedstrijden

Phoenix Suns-speler Deandre Ayton, die vorig jaar nog als eerste gekozen werd in de NBA-draft, heeft een schorsing van 25 wedstrijden gekregen voor een overtreding van het antidopingreglement, zo maakte de NBA donderdag bekend.

De 21-jarige Bahamaan werd bij een controle betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel. De schorsing gaat met onmiddellijke ingang in. Volgens de speler zelf gaat het om een onvrijwillige inname van een product en dus zou de spelersvakbond NBPA een procedure voorbereiden om de schorsing te annuleren of te verminderen.

Ayton werd in 2018 als eerste geselecteerd in de NBA-draft, waarbij jaarlijks de grootste basketbaltalenten ter wereld worden gekozen, na een indrukwekkend seizoen bij Arizona. Ayton werd beschreven als een ‘freak of nature’ vanwege zijn enorm atletisch vermogen ondanks zijn lengte van 2m16. In zijn eerste seizoen tekende hij voor gemiddeld 16 punten en 10 rebounds.