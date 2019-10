Plofkraak op Argenta-kantoor in Essen

In het Antwerpse Essen, vlak bij de Nederlandse grens, hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd op een filiaal van Argenta. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens.

Het is nog niet duidelijk of er een buit is. Het doelwit was een buitenterminal van de bank.

De ontploffing heeft een gat in de muur van het gebouw geslagen, maar de precieze omvang van de schade zal nog moeten blijken. ‘Het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek, we vrijwaren de site momenteel’, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. Over de daders is evenmin al iets bekend. Er zijn voorlopig geen rechtstreekse getuigen van het incident, buurtbewoners hebben wel de ontploffing gehoord. De politie is een onderzoek gestart.

Eerdere plofkraken

In de nacht van dinsdag op woensdag werd ook al een plofkraak gepleegd in het Antwerpse Stabroek, eveneens dicht bij de Nederlandse grens en op zo’n 20 kilometer van Essen. Toen was het doelwit een bankautomaat van BNP Paribas Fortis. De daders graaiden een rugzak vol biljetten mee, verklaarde een getuige. De politie bevestigde dat ze een buit konden maken, maar over de omvang ervan kon niets gezegd worden.

In 2014 werd in Essen al eens een bankautomaat van Argenta opgeblazen, waarvoor een Nederlandse gangster veroordeeld werd tot zeven jaar gevangenis. Het kantoor liep zware schade op.

In Nederland hebben verschillende criminele organisaties zich gespecialiseerd in plofkraken. Bendes die bij ons al veroordeeld werden voor dergelijke feiten bestonden grotendeels uit Nederlandse beroepscriminelen.