Max Verstappen laat weten dat de Ferrari’s quasi onklopbaar zijn in de kwalificaties en daarmee tempert hij enigszins de verwachtingen bij Red Bull om voor de derde keer op rij de GP van Mexico te winnen.

Sinds de zomerstop staat er bijna geen maat meer op de Ferrari’s. De Scuderia scoorde al vijf pole positions op rij, tijdens de races hebben ze nog wat laten liggen maar daarvan moeten we de oorzaak eerder in eigen huis gaan zoeken.

Die goede vorm is niet voorbij gegaan aan de concurrentie en heeft voor wat onrust gezorgd bij Mercedes en Red Bull. In die mate zelfs dat bepaalde teams zich vragen stellen bij de legaliteit van de Ferrari-krachtbron.

Buiten beschouwing gelaten of de Ferrari wel voldoet aan alle voorschriften laat Max Verstappen optekenen dat ze tijdens de kwalificaties bijna onklopbaar zijn.

“We hebben net als iedereen updates meegebracht maar we zijn er niet in geslaagd om dezelfde stap te zetten zoals vorig jaar,” aldus Verstappen.

“Bij Ferrari hebben ze gedurende het jaar steeds meer kracht bij gewonnen, het is heel moeilijk om hen te verslaan.”

“Zelfs al heb je een auto die een halve seconde sneller is is het heel moeilijk om hen in de kwalificaties te verslaan, dat kan je zien bij Mercedes. Zij hebben de betere auto van de twee maar tijdens de kwalificaties komen ze de laatste tijd een beetje te kort.”

“Het is krankzinnig wat voor een verschil in snelheid ze hebben.”

De voorbije twee jaar was Verstappen aan het feest in Mexico maar hij heeft niet veel vertrouwen in het feit dat hij daar een hattrick kan van maken.

“Dit jaar weten we niet van de kant van Honda hoe competitief we zullen zijn.”

“Het wordt wat moeilijker dit jaar want ik denk dat we dit jaar in vergelijking met Ferrari en Mercedes niet zo veel voorsprong hebben op het vlak van de auto. Ferrari is ook supersnel op de rechte stukken, Het wordt heel moeilijk om die verloren tijd in de bochten in te halen, vooral in de kwalificaties,” besluit Verstappen.

