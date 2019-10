Gratis door toltunnel om Antwerpse ring te ontlasten

Met een proefproject bekijkt het Vlaams Verkeerscentrum hoe het de Antwerpse Kennedytunnel kan ontlasten door gebruikers tolvrij door de Liefkenshoektunnel te sturen.

De Antwerpse Kennedytunnel is een van de meest verzadigde punten op de Vlaamse wegen. Dagelijks duiken zo’n 160.000 voertuigen via de tunnel onder de Schelde. Op een gemiddelde weekdag heb je er richting Nederland elf uur per dag kans om in de file te staan. Terwijl enkele kilometers verderop de Liefkenshoektunnel vier keer minder voertuigen slikt. Op drukke dagen kan zelfs een omweg via de Liefkenshoek tijd besparen. Alleen: bestuurders moeten daar tol betalen – tot 6 euro voor een personenwagen – waardoor sommigen liever de file trotseren.

In de hoop de oververzadigde Kennedytunnel toch te ontlasten is het Vlaams Verkeerscentrum samen met de Duitse autoconstructeur BMW en het Gentse verkeersdatabedrijf Be-Mobile een proefproject begonnen om het verkeer op een ‘slimme manier’ te spreiden over de twee tunnels op de Antwerpse ring. Concreet zullen weggebruikers die normaal via de Kennedytunnel rijden (althans volgens hun digitale routeplanner), op drukke momenten het voorstel krijgen om hun route aan te passen en ­tolvrij via de Liefkenshoektunnel te gaan. De bestuurder krijgt de vraag via de ingebouwde gps van zijn wagen (in dit proefproject alleen bij BMW) of via Flitsmeister (de routeplanner van Be-Mobile) op zijn smartphone. Wie het voorstel aanvaardt, krijgt een digitale voucher (met QR-code) om gratis door de Liefkenshoektunnel te rijden.

Op maat

Dat een overheidsagentschap hiervoor in zee gaat met privépartners, is opvallend. ‘Het stelt ons in staat om mensen individueel en gericht te kunnen sturen’, zegt Patrick Deknudt, projectleider bij het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Vroeger moesten we zelf sensoren op de weg plaatsen om zicht te krijgen op het verkeer, maar nu hebben zowat alle wagens en smartphones sensoren.’

Hoewel het signaal via privéspelers BMW – het enige automerk dat in het project wilde stappen – en Be-Mobile bij de weggebruiker komt, vertrekt het exclusief vanuit het Verkeerscentrum, dat de situatie in de twee tunnels in real time monitort. Zodra het verkeer in de Kennedytunnel te veel aanzwelt, gaat een algoritme van het Nederlandse bedrijf MAPtm het vouchersysteem activeren, in de hoop dat bestuurders voor de alternatieve weg via de Liefkenshoektunnel kiezen.

Gedragsverandering

Het proefproject, dat past in een breder Europees project, moet uitwijzen hoe weggebruikers op dergelijke prikkels reageren, zegt Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap ­Wegen en Verkeer. ‘Is er effectief een gedragsverandering en wordt het verkeer beter gespreid?’

Europa neemt de helft van de financiering van het proefproject op zich (dat tot volgende zomer loopt), Vlaanderen de andere helft. ‘Nu wordt er met gratis vouchers gewerkt, maar later kan ook met kortingen worden gewerkt’, zegt Deknudt.

Nu al maakt het Verkeerscentrum de Liefkenshoektunnel tolvrij op momenten dat het verkeer in de Kennedytunnel door een ongeval compleet vastloopt. Dat blijft zo.