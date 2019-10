Belgische topman verlaat Duitse reus Henkel

Hans Van Bylen (58), de Belgische ceo van Henkel, het Duitse bedrijf achter de merken Schwarzkopf, Persil en Pritt, vertrekt eind dit jaar om persoonlijke redenen.

Het is plots ‘over en uit’ voor Hans Van Bylen, die sinds 2016 zowel voorzitter als lid van het managementcomité was bij Henkel. Na ongeveer 35 jaar bij het Duitse chemiebedrijf laat Van Bylen vanaf 1 januari de leiding over aan zijn financieel directeur Carsten Knobel.

De machtswissel werd besloten in ‘wederzijds akkoord’ en ‘wegens persoonlijke redenen’, en werd donderdag door de raad van toezicht van Henkel goedgekeurd.

De mindere resultaten bij Henkel zouden niets met het vertrek van Van Bylen te maken hebben. De Belgische ceo zag zich in augustus nog genoodzaakt de omzet- en winstvooruitzichten te verlagen vanwege een verminderde vraag en een prijzenoorlog op de Europese markt. Daardoor moest Henkel voor het eerst in tien jaar rekening houden met krimpende marges. De beleggers stuurden daarop het aandeel in één dag 7 procent lager.

Eerste Belg aan Duitse top

Door zijn onverwachte vertrek verliest ons land een belangrijke Belgische ceo in buitenlandse loondienst. Henkel telt 53.000 werknemers en is actief in meer dan 120 landen. Het bedrijf behoort daarmee tot de top tien van de meest waardevolle bedrijven in de Duitse beursindex Dax. Naast waspoeder (Persil) en lijm (Pritt) maakt Henkel ook cosmetica (Schwarskopf), de afdeling die Van Bylen jarenlang zelf leidde.

De Antwerpenaar is de eerste Belg ooit die een groot Duits beursgenoteerd bedrijf leidde. Met het nodige realisme. ‘Waspoeder verkopen? Dat was een gezonde ontnuchtering’, verklaarde hij net na zijn aantreden in een interview met De Standaard. Maar ook met wisselend succes. Toen Van Bylen op 1 mei 2016 ceo werd, was een aandeel in Henkel nog 100 euro waard. Gisteren klokte het af op 84,15 euro.