Stromae maakt nummer met Coldplay

De Britse band Coldplay heeft zonet de eerste twee singles gereleaset van hun nieuwe album, Everyday Life. Op het nummer ‘Arabesque’ zingt frontman Chris Martin samen met onze landgenoot Stromae. Martin in het Engels, Stromae in het Frans.

Het nummer is te horen op Spotify en YouTube, net als de nieuwe single ‘Orphans’.

Coldplay heeft zijn bewondering voor Stromae nooit onder stoelen of banken gestoken. Tijdens hun optreden in het Koning Boudewijnstadion in 2017, bracht de band een cover van ‘Formidable’ van Stromae. Stromae zat toen in het publiek.

Het dubbelalbum Everyday Life van Coldplay komt op 22 november uit. Het is eerste album in vier jaar van de Britten.