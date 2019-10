Eindelijk in kaart gebracht: hoe blinde bouwwoede ons land helemaal dicht betonneerde

Twaalf voetbalvelden per dag. Aan dat tempo wordt de open ruimte in Vlaanderen ingenomen. Een uniek datajournalistiek project van De Standaard laat zien wat dat sinds 1975 met ons land doet.

Vlaanderen verhardt en verromelt zienderogen. En dat is een groot probleem. Journaliste Ine Renson bracht de blinde betonwoede en de gevolgen ervan in kaart. Letterlijk. Vanaf morgen kunt u op standaard.be/betonwoede zien hoe ons land sinds 1975 dichtslibde, en zichzelf een wooninfarct bouwde.

