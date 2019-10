AA Gent scoort gelijkmaker in slotminuut tegen Wolfsburg

AA Gent heeft in de Europa League in de slotminuut een gelijkspel uit de brand gesleept tegen Wolfsburg. Jaremtsjoek scoorde tweemaal voor Gent. (2-2)

Na de 1-2 bij de rust drukte AA Gent, maar tot echte kansen kwam het niet. Coach Jess Thorup pakte tijdens de tweede periode uit met drie aanvallende wissels.

Roman Bezus schilderde een bal op de voet van Giorgi Kvilitaia maar de invaller miste nipt. In blessuretijd trapte Dompé een strakke voorzet.

Jaremtsjoek ging vol in duel en met een hoog geheven been werkte de Oekraïner de gelijkmaker tegen de netten. Zo sleepte AA Gent in extremis nog een belangrijk punt uit de brand. In de andere partij van de groep speelden Saint-Etienne en FC Oleksandriya 1-1 gelijk. Zo blijven AA Gent en Wolfsburg elk met vijf punten aan de leiding.

