Carl Decaluwé: ‘Versnelling hoger schakelen in strijd tegen mensensmokkel’

Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, roept naar aanleiding van het drama dat 39 mensenlevens eiste in Essex op tot meer mankracht en middelen voor de federale politie. ‘De mensensmokkelaars moeten gepakt worden.’

De Britse politie bevestigde donderdag dat de bewuste koelcontainer uit Zeebrugge kwam. Decaluwé zei donderdagavond in De wereld vandaag op Radio 1 dat hij enorm geschokt was door dat nieuws.

‘Het is onwaarschijnlijk dat dit kan gebeuren, en dan ook nog eens opnieuw via ons land. Het is dweilen met de kraan open. Transmigranten blijven proberen om via België in Engeland te geraken. Het leek dit jaar stukken verbeterd in vergelijking met 2019, maar sinds oktober stijgt het aantal pogingen weer gevoelig.’

Decaluwé: ‘Wellicht, en jammer genoeg, is het fenomeen niet volledig te vermijden. Veel mensen zijn wanhopig en proberen alles om Engeland te bereiken. De laatste jaren zie ik het fenomeen dagelijks gebeuren. Het was wachten tot het eens zou mislopen.’

‘De hele route die een container aflegt veel strenger beveiligen, het zou natuurlijk kunnen, maar hoeveel kan en wil men hierin investeren?’, vervolgde de West-Vlaamse gouverneur. ‘Zodra men ergens de boel stevig beveiligt, gaan smokkelaars op zoek naar andere punten. Dat betekent niet dat we niets moeten doen, maar het fenomeen echt uitsluiten zal helaas niet mogelijk zijn.’

Containers scannen

Decaluwé zegt dat de mensensmokkelaars zelf, de bendes verantwoordelijk voor de drama’s, gepakt moeten worden. ‘Om die reden moet de federale gerechtelijke politie versterkt worden. De mensensmokkelaars moeten worden gepakt. Zij maken onschuldige mensen allerlei zaken wijs en laten hen in hun ongeluk lopen. Die bendes moeten we zoeken en pakken. Het probleem is echter geld en mankracht. De politie werkt keihard, maar komt middelen tekort.’

Decaluwé: ‘We moeten een versnelling hoger schakelen. Niet alleen door extra mankracht, ook door in te zetten op innovaties. Waarom worden alle bewakingscamera’s op de haven van Zeebrugge niet op een centraal punt bekeken? En in Calais moeten alle containers door de scanner. Misschien moet Zeebrugge ook die inspanning beginnen doen.’