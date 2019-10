Giro 2020 voorgesteld: start in Boedapest, drie tijdritten, veel zware cols en voor het eerst met Sagan

In Milaan werd donderdag het parcours van de Ronde van Italië voor volgend jaar voorgesteld. De 103e Giro start op 9 mei 2020 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest met een individuele tijdrit en eindigt drie weken later met een tijdrit in de straten van Milaan. Tussendoor is er ook nog een derde zware tijdrit tussen de Prosecco-wijngaarden. De Giro bewandelt meer dan ooit zijn eigen pad. Terwijl de Tour en de Vuelta steeds vaker voor korte, intensievere ritten kiezen, kondigt de Giro zich opnieuw loodzwaar aan. Met veel lange etappes, veel cols, een loodzware slotweek en uiteindelijk ook vijf aankomsten bergop. Peter Sagan zal voor het eerst in zijn carrière aan de start staan.

De 103e Giro gaat op 9 mei van start met een tijdrit van 9,5 kilometer in de binnenstad van Boedapest. Aanvankelijk vlak en langs de Donau, met een kort klimmetje (1,5 kilometer aan 4%) in het slot. Ook de volgende twee etappes vinden plaats in Hongarije. Telkens krijgen de sprinters daar een uitgelezen kans op ritwinst. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Hongarije het Giro-peloton mag verwelkomen.

Vanaf de vierde etappe - op 12 mei - komen de renners dan in Italië terecht. Meer bepaald op Sicilië waar een dag later een loodzware rit op de flanken van de Etna wordt beslecht. Meteen de zwaarste rit van de eerste Giro-week die zich voor het overige in Zuid-Italië afspeelt.

Na een rustdag op 18 mei trekt de karavaan noordwaarts voor een tweede week die veel lastige heuvelritten en één zware individuele tijdrit van 33,7 kilometer in de Prosecco wijngaarden van Conegliano en Valdobbiadene telt. De tweede week wordt afgesloten met een aankomst in Piancavallo, een ski-resort in de Dolomieten.

Een opwarmer voor een loodzware slotweek met maar liefst vier enorme bergritten. Springen vooral in het oog: een rit met aankomst op Madonna Di Campiglio gevolgd door een etappe over de beruchte Stelvio en op de voorlaatste dag de koninginnenrit met aankomst in Sestriere waarin onder meer de Col d’Izoard beklommen moet worden. De slotetappe op zondag 31 mei is een individuele tijdrit van 16,5 kilometer naar Milaan.

Rittenschema

Zat. 9 mei – Etappe 1: Boedapest – Boedapest (individuele tijdrit) (8,6 km) **

Zo. 10 mei – Etappe 2: Boedapest – Gyor (195 km) *

Ma. 11 mei – Etappe 3: Szekesfehevar – Nagykanizsa (204 km) *

Di. 12 mei – Etappe 4: Monreale – Agrigento (136 km) **

Woe. 13 mei – Etappe 5: Etna-Etna/Piano Provenzana (150 km) ****

Do. 14 mei – Etappe 6: Catania – Villafrenca Tirrena (138 km) **

Vr. 15 mei – Etappe 7: Mileto – Camigliatello Silano (223 km) ***

Za. 16 mei – Etappe 8: Castrovillari – Brindisi (216 km) *

Zo. 17 mei – Etappe 9: Giovinazzo – Vieste (198 km) ***

Ma. 18 mei – Rustdag

Di. 19 mei – Etappe 10: San Salvo – Tortoreto Lido (212 km) ***

Woe. 20 mei – Etappe 11: Porto San’Elpidio – Rimini (181 km) **

Do. 21 mei – Etappe 12: Cesenatico – Cesenatico (205 km) ****

Vr. 22 mei – Etappe 13: Cervia – Monselice (190 km) **

Za. 23 mei – Etappe 14: Conegliano – Valdobbiadene (individuele tijdrit) (33,7 km) ****

Zo. 24 mei – Etappe 15: Rivolto – Piancavallo (183 km) ****

Ma. 25 mei – Rustdag

Di. 26 mei – Etappe 16: Udine – San Daniele del Friuli (228 km) ****

Woe. 27 mei – Etappe 17: Bassano del Grappa – Madonna Di Campiglio (202 km) *****

Do 28. mei – Etappe 18: Pinzolo – Laghi di Cancano (209 km) *****

Vr. 29 mei – Etappe 19: Morbegno – Asti (251 km) *

Za. 30 mei – Etappe 20: Alba – Sestriere (200 km) *****

Zo. 31 mei – Etappe 21: Cernusco di Naviglio – Milaan (individuele tijdrit) (16,5 km) **

(De * duiden de moeilijkheidsgraad aan)

BEKIJK ALLE RITPROFIELEN HIER.