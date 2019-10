Tiental mensen vlucht uit vrachtwagen in Hoegaarden

Een groepje van zo’n tien personen heeft donderdag de vlucht genomen uit een vrachtwagen in Hoegaarden, zo bevestigt de politiezone Getevallei. Mogelijk gaat het om transmigranten.

Een vrachtwagen kwam donderdagochtend een lading lossen op een bedrijventerrein aan de Bleyveldstraat in Hoegaarden. Bij het openen van de laadklep stond de truckchauffeur plots oog in oog met een groepje onbekenden.

‘Negen à tien personen hebben onmiddellijk de vlucht genomen’, zegt de politie van de zone Getevallei. ‘Wij waren snel ter plaatse en hebben een zoekactie gehouden, maar zonder succes. We hebben geen enkele persoon aangetroffen.’

De onbekenden liepen weg in de richting van de naburige E40. De politie vermoedt dat het om vluchtelingen gaat, maar uitsluitsel daarover is er niet. De vrachtwagenchauffeur en de transportfirma werden verhoord, maar tot dusver werd niemand als verdachte beschouwd of ingerekend. De naam van de betrokken firma werd niet vrijgegeven.