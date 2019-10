Crelan op zucht van overname Axa Bank

09/02/2019

Klein is fijn? Niet altijd bij de banken

De Nationale Bank, de toezichthouder van de banken, voert voor het eerst ook bij kleinere Belgische banken een stresstest uit. De conclusie is dat het beter geen business as usual wordt. Maar de sector reageert combattief.‘We hebben nog nooit verlies gemaakt. We hebben van niemand lessen te krijgen.’