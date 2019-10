TV-tips. Knorpotten op bezoek in Duitsland

Vanavond toont NPO 2 ons hoe intelligente televisie gemaakt wordt.

1 BROEDERS IN BERLIJN

NPO 2, 20.25-21.10 uur

Verweesd zult gij achterblijven: Eén zendt vanavond de laatste aflevering uit van Merci voor de muziek, en de voorlopig laatste van Vandaag. Wat nu gezongen? Een deuntje. En kijk intussen op NPO 2 hoe intelligente tv wordt gemaakt, door de gebroeders Maarten en Vincent van Rossem. De knorpotten zoeken vier weken lang uit hoe het Duitsland is vergaan sinds de val van de muur.

2 THE BOSTON STRANGLER

Caz 22.40-0.50 uur

Caz blijft deze film maar opnieuw uitzenden, en wij blijven hem maar tippen. Tony Curtis en Henry Fonda samen in typische sixties-splitscreens op onze flatscreen, we worden het maar niet moe. Een film die u – komt ie! – langzaam de keel dichtsnoert.

3 PROMETHEUS

Q2, 20.35-22.55 uur

Het niveau van Alien haalt Ridley Scott niet met deze film, maar hebt u ooit het niveau van Alien gehaald? Bovendien is Prometheus fantasierijker dan Het Grote Voorbeeld, en Michael Fassbender speelt de hoofdrol, dus hou een keer op met zeuren.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

De dramatische gebeurtenissen in Essex blijven de gemoederen beroeren. In eigen land blijft CD&V worstelen met Arco. De inwoners van Dormaal protesteren tegen een asielcentrum in hun achtertuin. Michael Kegels van Fedasil licht toe. Ten slotte een item over de manier waarop Facebook omgaat met politieke advertenties.

5 VANDAAG

Een, 21.55-22.40 uur

Flip Feyten en Jo De Poorter blikken vooruit op de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth, die morgen live zal worden uitgezonden. Stijn Van de Voorde stelt zijn nieuwe dichtbundel voor én gaat in een adem in op zijn reportage over het festival Burning Man. En Helmut Lotti heeft een dubbele verjaardag te vieren: niet alleen wordt hij vijftig jaar, hij staat ook dertig jaar op de planken.