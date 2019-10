David Goffin uitgeschakeld in Bazel en dat is slecht nieuws voor Masters: alles of niets in Parijs

David Goffin (ATP-13) heeft zich donderdag niet voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Bazel (2.082.655 euro) kunnen plaatsen. De Luikenaar, als zesde geplaatst, verloor in de tweede ronde van de Amerikaan Reilly Opelka (ATP-37). Na 2 uur en 25 minuten stond de 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-5 eindstand op het bord.

Het was de tweede ontmoeting tussen de 28-jarige Goffin en de 22-jarige Opelka. Begin 2017 klopte hij de Amerikaan wel in de eerste ronde van het Australian Open in een vijfsetter. David Goffin is een voormalig runner-up in Bazel. In 2014 verloor hij in de finale van Roger Federer, die deze week op een tiende titel in zijn thuistoernooi mikt.

De uitschakeling van Goffin is vooral slecht nieuws voor de Masters: alleen de beste acht van de wereld mogen daaraan deelnemen en voorlopig staat Goffin pas tiende. Goffin heeft nog één kans om zich alsnog te plaatsen maar dan zal hij volgende week op het ATP-tornooi van Parijs moeten uitpakken met een stunt en de finale halen.

Momenteel zijn enkel de eerste zes van de ATP-ranking al zeker van hun ticket: Nadal, Djokovic, Medvedev, Federer, Thiem en Tsitsipas. Voor de laatste twee tickets zijn nog een achttal spelers in de running, voorlopig gaan de laatste plaatsen naar Zverev en Berrettini maar hun voorsprong is slechts miniem.