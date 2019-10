Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageerde in de Kamer op de problemen bij de rekruteringsdienst van de politie. ‘Het probleem heeft ongetwijfeld te maken met het verleggen van invloed en macht.’

De Nederlandstalige selectiedienst van de politie ligt momenteel plat, berichtte deze krant vandaag. Uit vrees dat een grote interne hervorming leidt tot onveiligheid melden de medewerkers, verantwoordelijk voor de rekrutering van broodnodige nieuwe agenten, zich minstens tot na het weekend ziek.

Vanmiddag werd minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) over de kwestie in de Kamer ondervraagd. ‘Hoe gaat de rekrutering de volgende dagen en weken nog verder kunnen gaan?’, vroeg parlementslid Tim Vandenput (Open VLD).

Naar het kernkabinet

‘De hervorming komt tegemoet aan de echte belofte: sneller rekruteren’, aldus De Crem, die aangaf dat de doorlooptijd voor kandidaten nooit meer langer mag zijn dan een jaar. We leven in een hypercompetitieve omgeving. De krapte op de arbeidsmarkt doet de interesse voor de job dalen, dus moeten we die aantrekkelijker maken.’

De Crem wees naar frustraties bij de selectiedienst als oorzaak van de huidige problemen. ‘Het is verkeerd gegaan bij die onderhandelingen’, zei De Crem. ‘Het is duidelijk dat het ging over het verleggen van invloed en macht. Daar heeft het probleem ongetwijfeld mee te maken.’

De Crem stelt een ‘vierde en laatste onderhandelingsronde’ voor. ‘Daarna hoop ik naar het kernkabinet te kunnen gaan’, om de nieuwe selectieprocedure finaal goed te keuren.