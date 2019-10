Energieleverancier moet klanten zélf beste deal aanbieden

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) belooft een inspectie van de energieleveranciers. Meer dan 360.000 gezinnen betalen immers 600 euro te veel.

Hebt u ooit een goedkoper contract aangeboden gekregen van uw energieleverancier? Wij niet. Nochtans zegt de gedragscode van 2017 dat een energieleverancier elk jaar zijn klanten moet inlichten over zijn goedkoopste product.

Als een contract eindigt en de energieleverancier een nieuw aanbod doet, moet die naar de website van de Creg doorverwijzen. Daar kunnen consumenten dan een Creg Scan doen, om te zien of hun contract nog bestaat, en of er geen goedkopere variant op de markt is.

Maar vandaag maakte de Creg bekend dat nog meer dan 360.000 gezinnen 600 euro te veel per jaar betalen. ‘Honderdduizenden gezinnen en tienduizenden kmo’s hebben al jaren hun contract niet meer gewijzigd’, zei de Creg. ‘De gevaarlijkste zijn de vaste contracten van drie jaar’, volgens adviseur Kurt Hernot.

Nochtans moeten energieleveranciers dus hun klanten inlichten over hun goedkoopste producten. De gedragscode is nu meer dan een jaar geldig. ‘Ik laat nagaan of die gedragscode door alle aangesloten leveranciers correct wordt gevolgd’; zegt minister Muylle (CD&V) nu. ‘Door over te schakelen op een ander contract, kunnen gezinnen soms honderden euro’s besparen.’ Hoewel de gedragscode geen wetgeving is, is ze wel bindend voor wie ondertekende, benadrukt Muylle. En dat blijkt het geval voor de meeste energieleveranciers in ons land. Muylle: ‘In totaal is bijna 98 procent van de energiemarkt gedekt door de code.’