Ongehoord. 'Elke toren, elke stok, elke paal associëren mannen met een lul'

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik kijk uit naar die tijdelijke leegte in mijn hoofd.’

‘Typisch mannen: overal zien ze een symbool voor een penis in. Elke toren, elke stok, elke paal associëren ze met een lul.’

‘Een film zonder risico maken, is als een baby maken zonder seks.’

‘Wij worden niet betaald om vechtend over de Grote Markt te rollen, of om achter de eigen vlag rond Brabo te paraderen.’

‘Al etend moeten we goesting krijgen.’

‘Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om de Britse stiff upper lip over te nemen. Maar wat dat mentaal met je doet, is waarschijnlijk erg schadelijk.’