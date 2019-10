Topmodel over klimaatcrisis: ‘Ik ben deel van het probleem’

Klimaatactivisten hebben ook de modewereld in het vizier, maar het Britse model Edie Campbell zoekt geen excuses voor die beschuldigingen. ‘Ik moet bekennen dat ik het voorbije decennium een beschamend aantal vluchten heb genomen.’

De 29-jarige Campbell deed al modellenwerk voor een lange lijst modehuizen waaronder ook Chanel, Dior, Burberry, Saint Laurent en Louis Vuitton. Maar dat werk had zijn prijs: voor alle defilés en modeshoots heeft ze al meerdere keren de wereld rondgevlogen. En daar heeft ze spijt van, nu de gevolgen van al dat vliegverkeer op het klimaat duidelijk worden. ‘De wereld staat in brand, en ik ben medeplichtig’, schrijft Campbell in een stuk voor British Vogue.

Het model springt in de bres voor de klimaatactivisten die vorige maand tijdens de Londense modeweek de zware impact van de modewereld aan de kaak stelden. De massaproductie van kleding en accessoires nagelaten, heeft ook de organisatie van de halfjaarlijkse modeweken een serieuze impact, door het overvliegen van honderden journalisten, inkopers, stilisten en modellen. Dat beseft Campbell nu ook.

Campbell, die eerder ook het seksuele misbruik in de sector aan de kaak stelde, is verbolgen dat zoveel collega’s in de mode-industrie gebruikmaken van privévluchten. ‘Degenen die nu en later het meest zullen lijden onder de klimaatverandering, zijn niet diegenen die op dit moment de meest koolstofdioxide in de lucht pompen. De ontwerpers, redacteurs en modellen zijn niet degenen die de gevolgen zullen moeten dragen.’

Pleidooi voor de trein

Omdat het nooit te laat is om je gedrag aan te passen, vertelt Campbell hoe ze, in een poging om haar impact enigszins te verkleinen, tijdens de modeweken vorige maand de trein heeft genomen van Londen naar Milaan, in plaats van erheen te vliegen. En dat is haar goed bevallen.

‘Het duurde in totaal twaalf uur: eerst de Eurostar van Londen naar Parijs, en dan een directe trein van Parijs naar Milaan. Ik waande me in de hemel. Ik werd bevriend met mijn medereizigers, er was een hond, ik kon filmpjes kijken en had eindelijk tijd om e-mails te beantwoorden. Ik werd zacht heen en weer gewiegd in mijn comfortabele zitje, terwijl een fantastisch landschap voorbij gleed’, klinkt het.

Campbell klaagt aan dat we nog altijd veel te gemakkelijk op een vliegtuig stappen, waarvan we denken dat het comfortabel en sneller zal zijn, maar wat ons in realiteit veel stress bezorgt omdat er heel wat regels en restricties bij komen kijken. ‘Zal ik ooit nog vliegen? Ik ben zeker van wel. Maar ik zal niet meer zo snel op een vliegtuig stappen als er milieuvriendelijkere alternatieven zijn.’