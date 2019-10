Het federaal parlement voelde minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem (CD&V) aan de tand over de vaststelling dat de trailer waarin 39 Chinese migranten stierven door de haven van Zeebrugge gepasseerd was.

‘De exacte omstandigheden zijn ons nog onbekend’, begon De Crem, waarmee hij meteen de vele vragen van de parlementsleden naar meer details beantwoordde. ‘Ze zijn het voorwerp van gerechtelijk onderzoek en er is een absoluut communicatieverbod.’

De Crem was streng voor de N-VA. Christophe D’Haese, parlementslid voor die partij, had gezegd dat ‘de overheid en de regering in lopende zaken gruwelijk tekortschieten tegenover alle facetten van de transmigratieproblematiek’.

Maar volgens De Crem heeft de N-VA, die tot enkele maanden geleden nog de minister van Binnenlandse Zaken leverde, geen recht van spreken. ‘Wat heb ik moeten doen toen ik het departement overnam? Ik heb personeel moeten verplaatsen van andere politiediensten naar West-Vlaanderen (waar de transmigratieproblematiek het grootst is, red.). ‘De toegezegde capaciteit was niet gerealiseerd. Ik heb in Zeebrugge middelen vrijgemaakt voor nieuwe scanners. Voor persoonlijke controles. Dat heeft de N-VA nooit gedaan. Waar was N-VA toen ze het konden doen?’

Frontex

De Crem zei nog ‘dat België een transitland is’. ‘Dat is het altijd geweest en zal het altijd blijven. Een aanpak van de transmigratieproblematiek zal Europees zijn, of zal niet zijn.’ De Crem is van oordeel dat Frontex - de organisatie die de Europese buitengrenzen controleert - ‘onvoldoende haar werk doet’.

Volgens Wouter De Vriendt (Groen) ‘illustreren de gebeurtenissen in Essex ‘het mislukte Europese migratiebeleid’. ‘We duwen mensen weg, omdat er amper veilige toegangswegen tot Europa zijn’, zei hij.