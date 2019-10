Jill Peeters stopt als weervrouw bij VTM

Jill Peeters (44) neemt na 19 jaar afscheid als weervrouw bij VTM. Eind december presenteert ze haar laatste weerbericht op VTM.

‘Ik voel dat ik nu op een moment in mijn leven ben gekomen, waarop ik alles eens op een rijtje wil zetten’, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. ‘Zonder concrete aanleiding stel ik me de vraag, die bij iedereen wel eens opborrelt: “Blijf ik dit doen tot mijn 65ste?”’

De weervrouw zegt dat ze haar job nog altijd graag doet, maar de ratrace van de media begint te wegen. ‘Zo heb ik geen tijd voor andere kansen, vragen en interesses, die de voorbije jaren meermaals op mijn pad kwamen.’

Klimaat

Wat Jill Peeters gaat doen, weet ze nog niet. Dat het iets met weer, klimaat en wetenschap te maken zal hebben, ligt volgens haar voor de hand. ‘Ik heb geen andere job achter de hand. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik stop niet met werken. Tuurlijk niet. Ik moet ook nog zeker 20 jaar aan de bak. Maar ik kijk wel uit naar die tijdelijke leegte in mijn agenda en hoofd. Even weg uit de spotlights van de televisie.’

Ik ga je echt missen in het @VTMWEER team, lieve @JillPeetersWX. Je presentatie is uniek, je weerbeleving niet te evenaren en je klimaatbezorgdheid diep geworteld. Velen heb je gewonnen voor het vak, met lezingen, boeken en je groot engagement ! Nobody does it better ! ?? pic.twitter.com/p5w4srbwOg — David Dehenauw (@DDehenauw) October 24, 2019

Naast haar werk als weervrouw werkt Jill Peeters ook al langer rond het klimaat. Zo richtte ze in 2017 Climate without Borders op, een organisatie die onder meer informatie uitwisselt over de klimaatverandering en weermensen aanzet om mensen te informeren over de klimaatverandering. Op de Vlaamse feestdag van 11 juli 2018 ontving Jill Peeters nog het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Daarmee worden personen gehuldigd die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest voor de Vlaamse Gemeenschap.

'Het klimaatverhaal is zonder meer het belangrijkste verhaal van onze en de volgende generaties', stelt Peeters op sociale media. 'Ik krijg steeds meer vragen hierover, van kijkers, volgers op social media, enzovoort, maar ook vanuit bedrijven, scholen, steden, onze overheden en de Verenigde Naties. Ik zal in de toekomst nog veel met weer en klimaat bezig zijn, maar wat dat juist zal inhouden, staat nog volledig open.'

Nieuw talent

Jill Peeters zegt aan persagentschap Belga dat ze zeker niet uit onvrede weggaat bij VTM. 'Ik stap ook niet over naar een andere zender.'

VTM moet nu op zoek naar een opvolger. Nicholas Lataire, adjunct-directeur van News City waaronder VTM Nieuws valt, is blij dat Jill Peeters 'haar opvolger(s) mee wil opleiden'. In News City wordt volgens hem aan een weer-, klimaat- en wetenschapscel gebouwd. 'Daar gaan we met nieuw talent aan de slag.'