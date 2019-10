18 mensen opgepakt voor phishing

Achttien mensen zijn na huiszoekingen in het Antwerpse opgepakt voor phishing. Ze zouden veertig feiten gepleegd hebben, meldt het parket.

Het gaat om dertien meerderjarigen tussen 18 en 24 jaar en vijf 17-jarigen. In totaal werden negentien huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Merksem, Berchem, Deurne, Hoboken, Schoten en Heist-op-den-Berg.

Phishing is een vorm van internetfraude, waarbij oplichters proberen om gevoelige informatie zoals wachtwoorden, gebruikersnamen en bankgegevens te ontfutselen. Zodra ze over de vertrouwelijke gegevens beschikken, ronselen ze zogenaamde muilezels die hun bankkaart en -rekening ter beschikking stellen. Het geld van slachtoffers wordt dan overgeschreven, doorgesluisd en afgehaald.

In dit ruime onderzoek is er ook sprake van diefstal van bankkaarten of van vertrouwelijke gegevens die via shouldersurfing ontfutseld worden. De rekrutering van muilezels gebeurde via Snapchat en Whatsapp. Het geld werd afgehaald in Antwerpse en Nederlandse casino’s, aan bankautomaten in Nederland of er werden goederen mee aangekocht. In het onderzoek is er sprake van een veertigtal feiten, voornamelijk in het arrondissement Antwerpen.

De feiten zijn gekwalificeerd als criminele organisatie, vereniging van misdadigers, oplichting, valsheid in geschriften en afpersing.