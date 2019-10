De politierechercheur die een belangrijke rol speelde in het oplossen van de vijfvoudige moord door Freddy Horion en Roland Feneulle heeft een weinig optimistische kijk op De Rechtvaardige Rechters. Volgens hem is het gestolen paneel enkele jaren geleden vernietigd.

'Ik snuister nu eenmaal graag', zegt Ghislain Vanderstraeten. De politiecommissaris met rust gaat er prat op dat als hij zich in een misdaadzaak vastbeet, het opletten geblazen was. Zoals in de ...