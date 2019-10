Voor het eerst in zestig jaar krijgt een stripalbum van Asterix een vrouwelijke held.

De nieuwe strip ‘Asterix en de dochter van de veldheer’ draait rond Adrenaline, de (fictieve) tienerdochter van de beroemde Gallische veldheer Vercingetorix. Op de vlucht voor de Romeinen zoekt ze haar toevlucht in het dorp van Asterix en Obelix. De twee protagonisten moeten de rebelse tiener beschermen nadat haar vader gevangen is genomen.

Het personage betekent een stijlbreuk met de manier waarop vrouwen gewoonlijk in de strip worden afgebeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Walhalla, de mooiste vrouw van het dorp die zowel Asterix en Obelix doet blozen. Of de jonge vrouw van de dorpsoudste Nestorix.

‘We wilden geen personage creëren dat opnieuw gebaseerd zou zijn op verleiding, zoals we gewoonlijk met vrouwelijke personages doen in Asterix’, zegt tekenaar Didier Conrad over Adrenaline. ‘Meestal zijn het jonge aantrekkelijke vrouwen die Obelix verleiden, en daar stopt hun rol.’

Het 38ste album in de reeks verschijnt donderdag, zestig jaar nadat de stripreeks voor het eerst verscheen in het Franse stripmagazine Pilote. De laatste drie albums zijn geschreven door Jean-Yves Ferri en getekend door Didier Conrad. Het nieuwe avontuur wordt 5 miljoen keer gedrukt en verschijnt in vijftien talen.