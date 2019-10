Liverpool-fans die in Gent belandden in plaats van Genk doen hun verhaal: “Pas een uur voor de wedstrijd hadden we het door”

Twee Liverpool-fans misten woensdag de Champions League-overwinning van hun ploeg tegen Genk... omdat ze per ongeluk naar Gent waren gereisd. “We vonden het verdacht dat er zo weinig fans waren”, doen ze hun verhaal bij de BBC.

Rob uit Londen en Lee uit Leicester spendeerden elk meer dan 200 euro aan treintickets en wedstrijdkaartjes om uiteindelijk de wedstrijd van hun favoriete ploeg Liverpool tegen Genk te volgen in... Gent.

“We vonden het verdacht dat toen we aankwamen we geen supporters van Liverpool zagen”, doet Rob zijn verhaal aan de BBC. “Toen we ongeveer een uur voor de aftrap iets aan het eten waren op restaurant, zeiden we tegen één van de obers - die een Gent-supporter was - dat we tegen hen speelden. “Nee, dat doen jullie niet”, antwoordde hij en dat was toen we onze fout beseften. We hadden een paar biertjes gedronken, dus zelf rijden was niet meer mogelijk. En zelfs als we in een taxi waren gesprongen, hadden we de 150 kilometer niet op tijd kunnen overbruggen. We hebben de wedstrijd dan maar bekeken in een Irish Pub met een stel lieve mensen, en hebben er echt van genoten.”

Toen AA Gent het verhaal ter ore kwam, nodigden de Buffalo’s het duo meteen uit voor de Europa League-wedstrijd van vanavond tegen Wolfsburg. De twee moesten echter donderdagochtend terug in Engeland zijn en bedankten voor de eer, maar ze hebben wel een aanbod aanvaard om als VIP-gasten in januari een wedstrijd van AA Gent mee te maken tegen... KRC Genk.

De twee fans laten zich door het hele voorval ook niet afschrikken om in de toekomst nog een Europese verplaatsing van Liverpool mee te maken: “Maar de volgende keer laten we iemand anders de reisplannen maken.”