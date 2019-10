Julien Vermote trekt naar Cofidis, dat in World Tour op zijn ervaring rekent

Julien Vermote (30) rijdt vanaf volgend seizoen voor Team Cofidis, dat World Tour wordt. Hij komt in de Franse ploeg terecht in de sprinttrein van Elia Viviani en Fabio Sabatini.

Vermote zal bij Cofidis hetzelfde werk doen dat hij eerder deed bij Quick Step, dat hij in 2018 echter inruilde om in de klassiekers zijn eigen kans te gaan bij Dimension Data. Het contract van de West-Vlaming bij het Zuid-Afrikaanse team liep na dit seizoen echter af en werd na twee seizoenen niet verlengd.

Cofidis rekent op zijn ervaring in de World Tour, zowel in de grote rondes als in de klassiekers. “Julien zal met al zijn knowhow als wegkapitein een essentieel onderdeel van ons systeem in 2020 zijn”, aldus algemeen manager Cédric Vasseur.

Op zijn erelijst staan twee ritzeges in de Ronde van Groot-Brittannië (in 2016 en 2014), eindwinst in de Driedaagse van West-Vlaanderen (in 2012) en de GP Briek Schotte (in 2013). Met Quick.Step werd hij in 2016 wereldkampioen ploegentijdrijden in Doha. De voormalige Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften reed al vier keer de Tour (2015-2018) en drie keer de Giro (2012-2014).

“Rijke geschiedenis”

“Ik ben erg blij om bij Cofidis te tekenen”, reageert de West-Vlaming opgelucht. “Het is een team dat een rijke geschiedenis heeft in de koers en dat betekent veel voor mij. Het team is ook gevestigd in het noorden van Frankrijk, ik heb er dan ook een geografische en emotionele band mee. Het geeft meer energie en motivatie wanneer je voor een team rijdt met dezelfde wielercultuur. Cédric (Vasseur) heeft dezelfde visie op de koers en ik wil zijn vertrouwen in mij niet beschamen.”

“In mijn carrière heb ik altijd hard gewerkt voor mijn kopmannen, of het nu sprinters waren (Cavendish, Kittel, Giviria) of niet (Kwiatkowski, Uran, Gilbert). Ik wil het team helpen en werken voor Elia Viviani en Christophe Laporte. Maar tegelijkertijd wil ik ook mijn eigen kans gaan in een vrijere rol, vooral tijdens de klassiekers. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend seizoen een heel groot team zullen vormen.”

Vermote wordt de vierde Belg bij Cofidis naast Dimitri Claeys, Kenneth Vanbilsen en Piet Allegaert. Zico Waeytens stopt met koersen.