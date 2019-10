De Amerikaanse president Donald Trump is volop in campagnemodus. Tijdens een verkiezingsmeeting in Pittsburgh had hij het er opnieuw over de bouw van zijn grensmuur. Hij kondigde aan dat ze een muur bouwen in de staat Colorado. Alleen: die staat ligt helemaal niet aan de grens met Mexico.

Het is niet de eerste keer dat Trump onder vuur ligt na een geografische uitschuiver. In september lag hij enkele dagen onder vuur toen hij bleef volhouden dat orkaan Dorian ook zou toeslaan in Alabama. Iets dat hij zelfs verdedigde met een valse kaart.