Nederlandse rechtbank gijzelt journalist omdat hij bron niet prijsgeeft

De onderzoeksrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft journalist Robert Bas van de openbare omroep NOS in gijzeling genomen. Hij zit vast omdat hij niet bereid is als getuige vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak, meldt de NOS.

‘Bas beriep zich donderdag om principiële en juridische redenen op zijn journalistieke verschoningsrecht en gaf bij het verhoor geen inhoudelijke antwoorden’, aldus de NOS. ‘Dat recht is voor journalisten van belang om hun bronnen en zichzelf te beschermen.’

Volgens de openbare omroep blijft de journalist in ieder geval tot maandag vastzitten. De gijzeling is in dit geval een juridisch dwangmiddel.

De zaak gaat over de ‘vergismoord’ op Rob Zweekhorst, directeur van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (ggz), die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Een 'vergismoord' omdat de dader Zweekhorst voor een vijand in het drugsmilieu hield.

‘Aanval op persvrijheid’

Gesprekken tussen een bron en de journalist zijn volgens de NOS opgenomen en aan het dossier toegevoegd. De onderzoeksrechter wil Bas daarover nu spreken, en vindt de zaak te belangrijk om het bronnengeheim te beschermen.

De NOS reageert geschokt, en spreek over ‘een aanval op de persvrijheid’.