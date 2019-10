Scheidsrechter Lawrence Visser maakt internationale promotie

Lawrence Visser is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de groepswedstrijd in de Europa League van vanavond (donderdag) tussen het Portugese Sporting en het Noorse Rosenborg.

Voor de 29-jarige Visser wordt het een primeur. Hij promoveerde deze zomer van categorie 3 naar categorie 2. Daardoor mag hij groepswedstrijden leiden in de Europa League.

Visser wordt in Lissabon bijgestaan door assistenten Thibaud Nijssen en Jo de Weirdt. Bram Van Driessche is de vierde scheidsrechter.

Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd binnen het Belgische betaalde voetbal. Een jaar later maakte hij in 2014 zijn debuut als scheidsrechter in de Jupiler Pro League. In 2017 ontving hij zijn eerste FIFA-badge en werd hij dus internationale scheidsrechter. Na achttien maanden op de internationale lijst, schoof de UEFA Lawrence Visser begin juli door naar categorie 2.