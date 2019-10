Antwerpen heeft in september drie stadsmariniers geselecteerd. Vanaf begin volgend jaar gaan ze aan de slag in drie wijken: het Kiel, Deurne-Noord en Oud-Merksem.

De drie stadsmariniers, die momenteel worden opgeleid, moeten komaf maken met het onveiligheidsgevoel in de wijken.

‘Deurne Noord en het Kiel zijn weinig verrassend’, zegt burgemeester Bart De Wever over de keuze aan ATV. ‘Als je naar criminaliteit, overlast en samenlevingsproblemen kijkt, dan zijn dat wijken die onder druk staan, die het niet gemakkelijk hebben, met veel sociaal-economische moeilijkheden.’

Oud-Merksem staat volgens De Wever demografisch onder druk. ‘Tegelijkertijd is het een wijk die erg gaat veranderen, onder meer door de Oosterweelwerken.’

De burgemeester maakt zich sterk dat ze een verschil kunnen maken in de wijk. Samen met andere partners zoals middenveldorganisaties moeten ze de problemen in de wijk analyseren en actieplannen opstellen die de veiligheid en leefbaarheid in de wijk moeten verbeteren.

Hun aanstelling werd mee opgenomen in het Antwerpse bestuursakkoord. Het idee kwam uit Rotterdam waar al bijna twintig jaar stadsmariniers rondlopen.