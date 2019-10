Miljoen dollar voor parkeerplaats in Hongkong

Een zakenman in Hongkong heeft bijna een miljoen dollar neergeteld voor een parkeerplaats, ondanks de economische vertraging door de maandenlange protesten in de stad.

Voor de parkeerplaats betaalde Johnny Cheung Shun-yee 7,6 miljoen Hongkongse dollar, of zo’n 970.000 dollar (870.000 euro), wat overeenkomt met het dertigvoudig van het gemiddelde jaarloon in Hongkong. Dat toont de grote financiële ongelijkheid in de Hongkongse samenleving aan, waar één op de vijf inwoners onder de armoedegrens leeft.

De parkeerplaats in kwestie bevindt zich in The Center, de op vier na hoogste wolkenkrabber in de stad, die twee jaar geleden voor een recordbedrag van meer dan 4,5 miljard euro verkocht werd.

De aankoop gebeurde op het moment dat de economie de gevolgen van de betogingen begint te voelen, voornamelijk in de vastgoedsector. Voor magnaten is het geen groot bedrag, vergeleken met de waarde van de verdiepingen aan bedrijfsruimten die ze bezitten, verklaart Stanley Poon, algemeen directeur van Centaline Commercial aan Bloomberg. Kleine bedrijven daarentegen moeten de deuren sluiten omdat ze de huur niet kunnen betalen, en burgers hebben het moeilijk om een betaalbare woning te vinden.