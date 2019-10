CD&V laat Arco niet los

CD&V blijft ijveren voor een (gedeeltelijke) oplossing voor Arco-coöperanten. De partij legt dat bij de komende regeringsonderhandelingen nadrukkelijk op tafel.

De krant De Tijd schrijft vandaag dat de zeven kandidaten die Wouter Beke willen opvolgen als partijvoorzitter een fiche toegespeeld gekregen met het partijstandpunt.

Op Radio 1 bevestigde één van hen, Walter De Donder, dat er inderdaad een duidelijk partijstandpunt is, dat de zeven kandidaat-voorzitters delen.

Dat standpunt is duidelijk: CD&V blijft ijveren voor een tegemoetkoming aan de Arco-spaarders en gelooft vast dat dit juridisch haalbaar is. Er is immers een ‘gunstige arrest van het EU-gerechtshof in Luxemburg van 7 september 2018 dat een ‘schadevergoeding juridisch mogelijk’ maakt, zo vindt de partij. Als CD&V straks mee mag onderhandelen over een nieuwe federale regering, legt de partij het dossier dus op tafel.

Aan Knack bevestigde een andere kandidaat-voorzitter, Vincent Van Peteghem, dat. Maar omdat dit al in het regeerakkoord van de regering-Michel stond, beschouwt CD&V dit dossier eigenlijk al als afgesproken. Een politiek ruilhandeltje rond dit dossier, wijst Van Peteghem dus resoluut af.

Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij zagen 800.000 Arco-coöperanten zo’n 1,5 miljard euro in rook opgaan. CD&V heeft altijd beloofd dat de Arco-coöperanten deels vergoed zouden worden, maar daar kwam voorlopig niets van in huis.

‘We hebben het aan de Arco-spaarders beloofd en beloofd is beloofd’, zo zei Walter De Donder daarover op Radio 1. Al beseft hij dat dit dossier geen goede kant heeft voor CD&V. Worden de Arco-coöperanten vergoed, dan zullen andere mensen die hun geld verloren in de bankencrisis dit onrechtvaardig vinden. Worden ze niet vergoed, dan zijn de Arco-spaarders zelf boos.