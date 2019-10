SP.A en Groen zoeken meerderheid om alcohol uit verkeer te bannen: ‘We kunnen zo 1.600 slachtoffers per jaar vermijden’

Voor het eerst in acht jaar stijgt het aantal verkeersdoden in ons land weer. Het is tijd voor actie, vinden SP.A en Groen, die samen een wetsvoorstel indienen om alcohol volledig uit het verkeer te bannen. En nu er geen regering is, hopen ze de andere partijen van dat standpunt te overtuigen. ‘We kunnen zo 1.600 zware verkeersslachtoffers per jaar vermijden’, zeggen ze.

‘Een op de vier Belgen geeft aan dat ze de afgelopen maand met een glas te veel op achter het stuur zijn gekropen’, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A). ‘Daarmee zijn we de trieste koploper in Europa. Dan weet je toch dat er iets moet veranderen?’

Hij pleit al langer voor nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Concreet betekent dat een verlaging van 0,5 promille naar 0,2 promille – 0,0 meten, kan niet. In afwachting van een nieuwe federale regering ligt de baan nu helemaal open voor parlementsleden om zelf meerderheden te ronselen voor hun plannen. Dus dient Vandenbroucke samen met Groen-Kamerlid Kim Buyst een wetsvoorstel in. In de hoop ook de andere partijen te kunnen overtuigen.

‘Alcohol is een van de voornaamste oorzaken van zware ongelukken’, zegt Vandenbroucke. ‘En we leggen de lat voor professionals al op 0,2 promille. Ik zie niet in waarom dat niet voor iedereen zou gelden. Tenslotte heeft zo’n nultolerantie gewoon het voordeel van de duidelijkheid. Je hoeft niet te rekenen, één glas is al te veel. Punt.’

Buyst treedt hem bij. ‘De verkeersdoden stijgen voor het eerst in acht jaar weer’, zegt ze. In de eerste zes maanden van het jaar zijn er 306 doden gevallen, een stijging met 27 procent tegenover een jaar eerder. ‘En als je dan de cijfers ziet van alcohol in het verkeer… We moeten gewoon een mentaliteitswijziging voor elkaar krijgen.’

Weinig partners

Maar het is lang niet zeker dat Groen en SP.A de nodige meerderheid op de been zullen krijgen. Bij de andere partijen zien ze het nut niet echt in van een verstrenging. De redenering van CD&V en Open VLD is dat je door iedereen met wat alcohol in het bloed te willen klissen, minder kans hebt om de echt zware gevallen te pakken. ‘Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zo’n nultolerantie toch vooral symboolpolitiek is’, zegt Kamerlid Marianne Verhaert (Open VLD). N-VA en Vlaams Belang zijn ook tegen en aan Franstalige kant is het, behalve Ecolo, ook ver zoeken naar steun.

‘Ik heb weinig begrip voor de reden waarom de collega’s hiertegen zijn’, zegt Vandenbroucke. ‘Ook wij willen het aantal alcoholcontroles opdrijven. Dit is een probleem in brede lagen van de bevolking.’ Buyst en hij wijzen erop dat het voor jongeren wel de normaalste zaak van de wereld is om niet meer te rijden als ze gedronken hebben.